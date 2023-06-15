



Фронтмена группы Rammstein обвиняют в сексуальных домогательствах

Немецкая полиция начала расследовать обвинения в сексуальных притязаниях против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает BBC.



Несколько женщин утверждают, что их завербовали для секса на концертах. Одна из них – Шелби Линн из Северной Ирландии – считает, что ей подлили что-то в напиток и “подготовили” к сексу.



Линдеманн же отвергает все обвинения, а его адвокаты называют заявления женщин “без исключения ложными”.



Однако прокуратура Берлина начала предварительное производство по обвинениям в сексуальных преступлениях и распространении наркотиков в отношении фронтмена группы.



Впервые Шелби Линн заявила о домогательствах со стороны Линдеманна 29 мая после концерта в Вильнюсе (Литва). Она также опубликовала фото синяков. Это вызвало волну других обвинений в сексуальных притязаниях против исполнителя: женщины рассказывали, как их приглашали на вечеринки, а затем домогались.



