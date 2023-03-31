



Фронтмена группы "Ногу свело" объявили в РФ "иноагентом"

В пятницу, 31 марта, министерство юстиции России включило в список "иноагентов" фронтмена группы "Ногу свело" Максима Покровского.



Об этом сказано на сайте минюста РФ.



Помимо Покровского, в список также добавили новосибирского депутата Сергея Бойко и журналиста Георгия Чентемирова.



Также "иноагентами" признаны проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия".

