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Фронтмена группы "Ногу свело" объявили в РФ "иноагентом"
31.03.2023 21:20 Алина Груднева

Фронтмена группы "Ногу свело" объявили в РФ "иноагентом"

В пятницу, 31 марта, министерство юстиции России включило в список "иноагентов" фронтмена группы "Ногу свело" Максима Покровского.

Об этом сказано на сайте минюста РФ.

Помимо Покровского, в список также добавили новосибирского депутата Сергея Бойко и журналиста Георгия Чентемирова.

Также "иноагентами" признаны проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия".
 

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