



Фронтмен Kiss намерен провести фестиваль в память жертв Холокоста

Джин Симмонс, басист и солист культовой рок-группы Kiss, призвал в четверг к расширению отождествления с Холокостом за пределами еврейской общины во время мероприятия, посвященного памяти геноцида в Организации Объединенных Наций. Мать Симмонса в подростковом возрасте пережила нацистские лагеря смерти а после войны переехала в Израиль. Родившийся в Хайфе, Симмонс переехал в США в юности и считает себя израильтянином.



Глэм-рокер раскритиковал мероприятие, которое он посетил с участием посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, председателя “Яд Вашем” Дани Даяна и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое состоялось за день до Дня памяти жертв Холокоста.



“Церемония была благонамеренной, но “скучной”, – сказал Симмонс, призвав еврейскую общину привлечь другие группы к информированию о Холокосте и его деятельности.



“Мы должны связать Холокост со всей ненавистью, которая происходит во всем мире на протяжении всей истории”, – сказал он The Times of Israel в кулуарах мероприятия, предложив мультиэтническое музыкальное мероприятие.



“Фестиваль “Никогда больше”, где соберутся люди всех национальностей, всех вероисповеданий, всех религий, всех оттенков кожи – отличная идея”, – сказал он. ”Собранные деньги пойдут на благотворительность и, конечно же, в “Яд Вашем” и другие организации, чтобы попытаться остановить эту ненависть”.

“У нас должны быть U2, и другие люди, которые что-то значат”, – считает рокер.



Джин Симмонс также связал Холокост с другими проявлениями ненависти и дискриминации, в том числе с войной в Украине.



“Вы должны связать украинскую историю с Холокостом и всеми народами и цветами, иначе им будет все равно”, – сказал Симмонс. “Имейте там представителя Армении, который скажет: “Я переживаю и чувствую боль еврейского Холокоста, потому что мы, армяне, потеряли миллион мужчин, женщин и детей от рук турок”.



“Когда Мартин Лютер Кинг маршировал на Бирмингем, рядом с ним был раввин”, – сказал Симмонс. “Если ты игнорируешь ненависть кого-то, кто отличается от тебя, ты будешь следующим. Холокост не является исключительной прерогативой евреев”.