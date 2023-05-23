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Фронтмен группы "Звери" устроил дебош в баре
23.05.2023 15:23 Алина Груднева

Фронтмен группы "Звери" устроил дебош в баре

Фронтмен российской поп-группы "Звери" устроил дебош в баре в Самаре.

Российские паблики опубликовали видео с места происшествия.

По словам очевидцев, Рома Зверь в бар явился уже "навеселе". Уточняется, что музыкант начал кидаться мебелью и семечками, ругаться и даже позвал кого-то из посетителей "выйти поговорить" на улицу.

В итоге, разбуянившегося артиста вывели из бара несколько человек, которые пытались его удержать от драки. Однако потасовки между Ромой и его оппонентом избежать не удалось.

В Самару артист прибыл, поскольку в этом городе был запланирован его концерт. Пока что мероприятие не отменили.

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