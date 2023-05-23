



Фронтмен группы "Звери" устроил дебош в баре

Фронтмен российской поп-группы "Звери" устроил дебош в баре в Самаре.



Российские паблики опубликовали видео с места происшествия.



По словам очевидцев, Рома Зверь в бар явился уже "навеселе". Уточняется, что музыкант начал кидаться мебелью и семечками, ругаться и даже позвал кого-то из посетителей "выйти поговорить" на улицу.



В итоге, разбуянившегося артиста вывели из бара несколько человек, которые пытались его удержать от драки. Однако потасовки между Ромой и его оппонентом избежать не удалось.



В Самару артист прибыл, поскольку в этом городе был запланирован его концерт. Пока что мероприятие не отменили.

