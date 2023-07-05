



Фронтмен группы "Ногу свело" оспаривает статус "иноагента" в РФ

Фронтмен группы "Ногу свело" Максим Покровский оспаривает решение министерства юстиции РФ, которое включило его в перечень "иноагентов".



По данным российских СМИ, заседание суда по этому поводу назначено на 17 июля.



Согласно картотеке дел Замоскворецкого суда Москвы, Покровский подал иск на минюст РФ с требованием об исключении из реестра "иноагентов".



Так называемым "иноагентом" фронтмена группы "Ногу свело" обозвали в России в марте. В настоящее время он проживает в США.