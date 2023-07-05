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ногу свело покровский | Фото: скриншот
05.07.2023 13:39 Алина Груднева

Фронтмен группы "Ногу свело" оспаривает статус "иноагента" в РФ

Фронтмен группы "Ногу свело" Максим Покровский оспаривает решение министерства юстиции РФ, которое включило его в перечень "иноагентов".

По данным российских СМИ, заседание суда по этому поводу назначено на 17 июля.

Согласно картотеке дел Замоскворецкого суда Москвы, Покровский подал иск на минюст РФ с требованием об исключении из реестра "иноагентов".

Так называемым "иноагентом" фронтмена группы "Ногу свело" обозвали в России в марте. В настоящее время он проживает в США.

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