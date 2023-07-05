



Французский замок покойного Бориса Березовского продают за 100 млн долларов

На Французской Ривьере на продажу выставили роскошное поместье покойного российского олигарха Бориса Березовского. Замок Шато-де-ла-Гаруп на мысе Антиб оценивают в 100 миллионов долларов минимум, пишет Bloomberg.



Вековой замок на Французской Ривьере наконец-то выставлен на продажу после долгих лет юридических споров.



Замок Гаруп на мысе Антиб продается французским агентством по изъятию и конфискации товаров, известным как Agrasc. Посещения потенциальных покупателей запланированы на сентябрь, а окончательные предложения должны быть представлены 6 октября, согласно плану аукционного процесса.

Поместье, расположенное в одном из самых престижных мест для отдыха богатых и знаменитых в стране, принадлежало Борису Березовскому, умершему в Великобритании десять лет назад.



После его смерти начались долгие тяжбы во Франции с кредиторами Березовского, включая миллиардера Романа Абрамовича и российскую авиакомпанию "Аэрофлот" по поводу права собственности.



В итоге Шато-де-ла-Гаруп было конфисковано французским государством в 2015 году в рамках отдельного иска об отмывании денег, совершенного инвестиционной компанией Sifi и ее менеджером Жаном-Луи Бордом. Французскому правительству понадобилось несколько лет, чтобы доказать связь компании и Березовского.



Березовский, один из первых и самых известных олигархов России, купил замок в 1990-х годах, став первым из российских миллиардеров, кто тут обосновался.



Замок Гаруп расположен на полуострове к востоку от Канн. Из парка и с террас открывается потрясающий вид на Средиземное море и южные французские Альпы.



Замок был построен в 1907 году британским парламентарием и промышленником Чарльзом Маклареном, имевшим титул барона Аберконвея. В свое время барон устраивал тут роскошные приемы, которые посещали Пабло Пикассо и Эрнест Хемингуэй. Именно у потомков барона Березовский и выкупил замок.



Во время судебного разбирательства во Франции в 2011 году недвижимость была оценена в 93,6 миллиона евро (102 миллиона долларов). Газета Nice-Matin в понедельник сообщила об оценке почти в 120 миллионов евро.



На территории поместья с прямым выходом к морю имеются бассейн, теннисный корт, джакузи, фонтаны и сады. Главный особняк площадью около 1300 квадратных метров может похвастаться комнатами для рисования, музыки и бильярда, зимним садом и шестью гостевыми апартаментами.



Благоустроенная территория простирается на 10 гектаров и включает в себя пять пристроек или жилых помещений, "некоторые из которых находятся в плохом состоянии", согласно документу о продаже.



Парижская нотариальная контора Cheuvreux ведет продажу для французского правительства. Крайний срок подачи первоначальных предложений был 17 июня, и только те, кто был отобран, будут приглашены посетить объект вместе с компанией Bluebird Immobilier.



Связаться журналистам с представителями Cheuvreux и Bluebird для комментариев не удалось. В документе говорится, что они подписали соглашения о конфиденциальности.





