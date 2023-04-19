



Французский еврей-депутат: В некоторых районах Парижа опасно ходить в кипе

Французский еврей, член парламента Мейер Хабиб, заявил во вторник утром, что он ежедневно ощущает явления антисемитизма.



Выступая в эфире Radio Kol Chai по случаю Дня памяти жертв Холокоста, Хабиб сказал: "К сожалению, антисемитизм во Франции растет под новым названием "ненависть к Израилю". С 2012 года было убито 12 евреев. Я чувствую это каждую минуту. Государство Израиль является страховым полисом еврейского народа".



"Я ощущаю антисемитизм каждый день. Здесь, в 19-м округе Парижа, есть места, где еврею опасно ходить в кипе. После бойни в Тулузе я сказал, что она начинается с евреев, но этим не закончится. Несколько недель назад в Берлине вы слышали слова "Убить евреев" в тех же местах, где это было сказано по-немецки несколько десятков лет назад", - добавил он.



О нынешних протестах во Франции после повышения пенсионного возраста он сказал, что "всякий раз, когда есть протесты, всегда проявляется ненависть к евреям. Поддержка Макрона упала до исторического минимума, хотя он провел реформу, которую я считаю необходимой".

