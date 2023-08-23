



Французский аэропорт будет переименован в честь королевы Елизаветы II

Аэропорт, обслуживающий "самый британский из французских курортов", с благословения короля будет переименован в честь покойной королевы Елизаветы, сообщает издание Metro.



Ле Туке, расположенный на побережье примерно в 40 милях к югу от Кале, гордится своими тесными связями со страной, находящейся на противоположном берегу Ла-Манша.



Когда 8 сентября прошлого года монарх умерла, руководители города обратились к королевской семье с просьбой разрешить отдать дань ее памяти, изменив название своего аэропорта.



В понедельник король Чарльз дал такое разрешение, и аэропорт Ле Туке-Пари-Плаж вскоре станет Международным аэропортом имени Елизаветы II Ле Туке-Пари-Плаж.



Дата торжественного открытия переименованного аэропорта пока не назначена.



В заявлении мэрии города Ле-Туке говорится, что этот шаг подчеркнет его связь с "великой королевой" и другими членами королевской семьи.



Эдуард VIII, отрекшийся от престола в 1936 г. до своей коронации, был постоянным посетителем приморского курорта, где любил кататься на яхте по песку и верховой езде.



По словам представителей мэрии, иногда к нему приезжала его племянница, юная Елизавета, которой еще только предстояло стать королевой.



Мэр города Даниэль Фаскель заявил: "Мы с большой гордостью сообщаем, что Его Величество король Чарльз III дал свое разрешение на присвоение нашему аэропорту наименования Aeroport International Elizabeth II du Touquet-Paris-Plage".



В первой половине XX века Ле Туке стал модным местом отдыха для британцев высокого полета, включая Уинстона Черчилля, драматурга Ноэля Кауарда и автора научной фантастики Г.Г. Уэллса.



Аэропорт, построенный в 1930-х годах, в последующие два десятилетия приобрел репутацию связующего звена между Великобританией и континентом.



