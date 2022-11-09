



Французские парковки обяжут покрывать площади солнечными панелями

С 1 июля 2023 года небольшие автостоянки, вмещающие от 80 до 400 машин, будут обязаны в течение 5 лет, установить солнечные панели. Более крупные парковки должны будут управиться за три года – не менее половины их общей площади должна быть покрыта солнечными панелями, пишет Electrek. Изменения коснутся всех парковок – как тех, что только будут построены в будущем, так и тех, что уже функционируют.



Новый закон является частью масштабного плана президента Франции Эммануэля Макрона по крупным инвестициям в возобновляемые источники энергии. Планируется увеличить производство солнечной энергии в стране в 10 раз, а также вдвое увеличить мощность наземных ветряных электростанций.



Параллельно во Франции обсуждают возможность строительства крупных солнечных ферм в полях вдоль автомагистралей и железных дорог, а также на сельскохозяйственных угодьях там, где это возможно. Так, Национальная железнодорожная служба Франции планирует установить около 190 тыс. кв. метров солнечных панелей на 156 станциях по всей стране к 2025 году и 1,1 млн кв. метров к 2030 году.