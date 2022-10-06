



Французские актрисы отрезают себе волосы в поддержку женщин в Иране

Известные французские актрисы, певицы и активистки приняли участие в акции Hair for freedom, направленную на поддержку протестующих в Иране.



Напомним, что в Иране вспыхнули массовые протесты после гибели молодой девушки Махсы Амини, которая умерла после задержания "полицией нравов" якобы за неправильное ношение хиджаба. После этого иранские женщины начали протестовать, в том числе, отрезая себе волосы.



К поддержке иранских женщин присоединились такие известные француженки как Марион Котийяр, Жюльет Бинош, Беренис Бежо, Изабель Юппер, Барбара Прави и другие, сообщает РБК.



"За смелых женщин и смелых мужчин Ирана, которые в этот самый момент меняют мир, борясь за свободу", - написала Марион Котийяр под видео, на котором она отрезает волосы.



