



Франция: в 2024 году вернутся на рельсы знаменитый "Восточный экспресс"

Знаменитый "Восточный экспресс", культовый роскошный поезд, курсировавший из Парижа в Стамбул с 1883 года, вернется на рельсы.



Ожидается, что это произойдет в 2024 году до начала летних Олимпийских игр в столице Франции, пишет The Warsaw.



"Восточный экспресс" по начальному маршруту Париж-Стамбул курсировал с 1883 по 1977 год. Позже его маршрут сократили до Бухареста, Будапешта и Вены, пока он совсем не исчез с расписания. Оригинальные вагоны знаменитого поезда были найдены в Польше семь лет назад. В перевалочном пункте Малашевичи, недалеко от пограничного перехода Тересполь-Брест, было обнаружено 17 оригинальных вагонов "Восточного экспресса". Это открыло путь к его триумфальному возвращению.



Среди эксклюзивных вагонов, обнаруженных в железнодорожном пункте в Малашевиче, было 12 спальных, 3 вагона для отдыха и вагон-ресторан с оригинальным декором в стиле арт-деко.



В последующие годы все части поезда, найденные в Польше, были отправлены во Францию. Специалисты работают над их восстановлением. Реставрацией вагонов занимается Парижская студия дизайна Maxime d'Angeac.