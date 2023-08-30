



Фотограф дикой природы попал в окружение 13 волков и снял потрясающее видео

Немецкому фотографу дикой природы удалось сделать несколько потрясающих снимков, встретив реальную стаю волков.



Фотографом, о котором идет речь, является 20-летняя Мелине Элвангер, известная под ником @meline.wildlife в TikTok, поделилась видео, на котором ее окружают 13 диких волков в Арктике. Ролик уже набрало почти 15 миллионов просмотров.



“Во время моего визита в Арктику произошло нечто невероятное”, – говорится в видео и показывается бесстрашная девушка, окруженная стаей свирепых и опасных волков.



В комментариях на TikTok зрители выразили свои мысли по поводу этого зрелища.



“Посмотрите на всех этих хороших собачек!!”, “Я слышал вой волков, и держу пари, что это был самый волшебный момент”, “Я единственный, кто будет бежать, спасая ее жизнь? Я имею в виду, что они пушистые, да, но они волки”, – написали фолловеры блогера.