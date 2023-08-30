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Фотограф дикой природы попал в окружение 13 волков и снял потрясающее видео
30.08.2023 15:58 Евгения Маркова

Фотограф дикой природы попал в окружение 13 волков и снял потрясающее видео

Немецкому фотографу дикой природы удалось сделать несколько потрясающих снимков, встретив реальную стаю волков.

Фотографом, о котором идет речь, является 20-летняя Мелине Элвангер, известная под ником @meline.wildlife в TikTok, поделилась видео, на котором ее окружают 13 диких волков в Арктике. Ролик уже набрало почти 15 миллионов просмотров.

“Во время моего визита в Арктику произошло нечто невероятное”, – говорится в видео и показывается  бесстрашная девушка, окруженная стаей свирепых и опасных волков.

В комментариях на TikTok зрители выразили свои мысли по поводу этого зрелища.

“Посмотрите на всех этих хороших собачек!!”, “Я слышал вой волков, и держу пари, что это был самый волшебный момент”, “Я единственный, кто будет бежать, спасая ее жизнь? Я имею в виду, что они пушистые, да, но они волки”, – написали фолловеры блогера.

@meline.wildlife

Surrounded by 13 wild wolves in the Arctic 🐺

♬ Originalton - Meline.Ellwangerr

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