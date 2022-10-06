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Фото дня. Вот она какая – самая большая птица | Фото: twitter.com/MAG_NT
06.10.2022 12:05 Mignews.ua

Фото дня. Вот она какая – самая большая птица

Археологи заявили о сенсационной находке: они откопали останки самой большой птицы в мире и пока в истории планеты Земля. Среди них –  массивный палец и кости стопы размером с человеческую ступню.

Данные виды жили предположительно 8 миллионов лет назад, и могут быть связаны с современными птицами, пишет Science Alert, уточняя, что сенсационная находка сделана в Австралии.

"Окаменелые кости были обнаружены в заповеднике Алкута, плотном месте окаменелостей в 190 км к северо-востоку от Алис-Спрингс, где находится одна из самых больших концентраций останков наземных позвоночных в Австралии", – говорится в сообщении.

Ученые считают, что кости принадлежат громовой птице под названием Стиртона ( Dromornis Stirtoni). Ее огромный клюв выступает из маленького черепа, тело достигает 3 метра в высоту, а вес – около полутонны.

"Несмотря на то, что с момента начала раскопок в 1986 году в этом месте были найдены тысячи окаменелых образцов, большинство из них представляют собой смешанные фрагменты различных видов из-за того, что исторические паводковые воды смешали останки", –  уточнили ученые.

Как уже отмечалось, считается, что данные птицы жили порядка 8 миллионов лет назад и могут быть связаны с современными птицами, такими как куры и утки. 
 


Ранее археологи нашли останки существа ростом в 4 метра. Предполагается, что это мог быть снежный человек. А еще археологи нашли череп перуанского воина с вмонтированной хирургическим путем металлической пластиной.

Фото дня. Вот она какая – самая большая птица | Фото: twitter.com/MAG_NT Фото дня. Вот она какая – самая большая птица | Фото: twitter.com/MAG_NT Фото дня. Вот она какая – самая большая птица | Фото: twitter.com/MAG_NT Фото дня. Вот она какая – самая большая птица | Фото: twitter.com/MAG_NT
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