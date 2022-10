Археологи заявили о сенсационной находке: они откопали останки самой большой птицы в мире и пока в истории планеты Земля. Среди них – массивный палец и кости стопы размером с человеческую ступню.



Данные виды жили предположительно 8 миллионов лет назад, и могут быть связаны с современными птицами, пишет Science Alert, уточняя, что сенсационная находка сделана в Австралии.



"Окаменелые кости были обнаружены в заповеднике Алкута, плотном месте окаменелостей в 190 км к северо-востоку от Алис-Спрингс, где находится одна из самых больших концентраций останков наземных позвоночных в Австралии", – говорится в сообщении.



Ученые считают, что кости принадлежат громовой птице под названием Стиртона ( Dromornis Stirtoni). Ее огромный клюв выступает из маленького черепа, тело достигает 3 метра в высоту, а вес – около полутонны.



"Несмотря на то, что с момента начала раскопок в 1986 году в этом месте были найдены тысячи окаменелых образцов, большинство из них представляют собой смешанные фрагменты различных видов из-за того, что исторические паводковые воды смешали останки", – уточнили ученые.



Как уже отмечалось, считается, что данные птицы жили порядка 8 миллионов лет назад и могут быть связаны с современными птицами, такими как куры и утки.



A huge moment at #alcoota2022 with the very first articulated -Dromornis stirtoni- leg excavated from Classy Corner. Thankyou @Phoebyornis for scale! #fossilfriday @fupalaeosoc @FlindersPalaeo pic.twitter.com/mJaKvacOtg