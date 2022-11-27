



Фото дня. "Счастливого Рождества" не будет – будут "снежинки" Z и V

"Своих не бросаем" вместо "с Новым годом": в этом году Москву к новогодним праздникам украсят символами так называемой "военной операции".



В сторону поздравлений с Новым годом или пожеланий счастливого Рождества московские власти, похоже, даже не собираются думать – они планируют на главных площадях города установить стенды с лозунгами "мы вместе" и "своих не бросаем". А новогодние шары украсят не снежинками и ледяными узорами, а российским флагом и символами Z и V, сообщает u-news.



По данным издания, соответствующий проект украшения города показали в презентации комплекса городского хозяйства Москвы.