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Фото дня. "Счастливого Рождества" не будет – будут "снежинки" Z и V
27.11.2022 08:35 Mignews.ua | фото: u-news.com.ua

Фото дня. "Счастливого Рождества" не будет – будут "снежинки" Z и V

"Своих не бросаем" вместо "с Новым годом": в этом году Москву к новогодним праздникам украсят символами так называемой "военной операции". 

В сторону поздравлений с Новым годом или пожеланий счастливого Рождества московские власти, похоже, даже не собираются думать – они планируют на главных площадях города установить стенды с лозунгами "мы вместе" и "своих не бросаем". А новогодние шары украсят не снежинками и ледяными узорами, а российским флагом и символами Z и V, сообщает u-news. 
 


По данным издания, соответствующий проект украшения города показали в презентации комплекса городского хозяйства Москвы.
 

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