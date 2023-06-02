



Forbes определил самую богатую актрису в мире

47-летняя актриса и бизнесвумен Риз Уизерспун стала самой богатой в мире актрисой, по версии Forbes. Она заняла 59-е место в общем списке "Самых богатых женщин Америки, добившихся успеха самостоятельно" за 2023 год. Собственный капитал звезды составляет 440 миллионов долларов, что позволило ей попасть только в нижнюю половину списка из 100 богатых женщин, однако актриса стала единственной в категории "развлечения".



Среди других обеспеченных женщин – телесценаристка Шонда Раймс, телеведущая Эллен ДеДженерес, певицы Тейлор Свифт, Рианна и Мадонна. Хотя почти все из них раньше и снимались в кино, их основной профессией не было актерское мастерство. В остальной список, возглавляемый бизнес-леди Дайан Хендрикс с состоянием в 15 миллиардов долларов, вошли женщины из сферы моды, здравоохранения и технологий.



Риз Уизерспун наиболее известна тем, что за свою многолетнюю карьеру снялась в ряде фильмов, получивших признание критиков, таких как "Человек на Луне" , "Плезентвиль" , "Выборы" и "Дикая". Она также входит в число самых оплачиваемых актрис в индустрии, заработав колоссальные 35 миллионов долларов в 2023 году.



Немалую часть состояния звезде Голливуда принесла продажа ее продюсерской компании Hello Sunshine в 2021 году по сделке на сумму 900 миллионов долларов. Риз основала ее в 2016 году с намерением рассказывать истории о женщинах, чтобы "изменить то, как все женщины воспринимаются в СМИ".

Главные хиты – "Большая маленькая ложь", "Повсюду тлеют пожары" и "Утреннее шоу". Причем в каждом из этих сериалов снялась сама Уизерспун. Несмотря на продажу, она по-прежнему владеет 18% акции компании.