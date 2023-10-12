



Фонд Еврейского агентства для жертв террора собрал пожертвования 5 млн долларов

Еврейское агентство Израильского фонда помощи жертвам террора получило пожертвование в размере 5 млн долларов от фонда “Прорыв”, созданного израильскими филантропами Юлией и Юрием Мильнер, что стало самым крупным в истории разовым взносом.



Фонд помощи жертвам террора, созданный в 2002 году, в значительной степени поддерживается двумя основными партнерами Еврейского агентства – Еврейскими федерациями Северной Америки и “Керен Ха-Йесод”.



В настоящее время каждый человек, получивший травмы или материальный ущерб в результате террористической атаки, получает из фонда чек на сумму 1200 долларов для неотложных нужд.



Эти деньги также предусматривают долгосрочные гранты на реабилитацию в размере 6300 долларов США на человека на срок до трех лет, а также постоянную поддержку жертвам в течение нескольких дней после нападения. Фонд также помогает общинам, эвакуированным с границы с Газой, получить необходимую им поддержку.

