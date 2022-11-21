



Флойд Мейвезер совершил неожиданный визит в Израиль

Известный американский боксер Флойд Мейвезер-младший был замечен в Израиле.



Как сообщает Ynet, Мейвезер прогулялся по рынку "Махане Иегуда" в Иерусалиме, превратив поход за продуктами в шоу для израильтян. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, звезда бокса небрежно прогуливается по улицам Старого города в окружении фанатов, которые советуют Мейвезеру лучшую шаурму в городе.



СМИ стало известно, что боксер, официально ушедший из спорта в 2017 году, прибыл в Израиль в четверг из Дубая.



В рамках своего визита в Израиль Мейвезер также посетил баскетбольный матч между "Маккаби Тель-Авив" и "Хапоэль Тель-Авив".



