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Флойд Мейвезер совершил неожиданный визит в Израиль
21.11.2022 21:03 Ольга Белозерова

Флойд Мейвезер совершил неожиданный визит в Израиль

Известный американский боксер Флойд Мейвезер-младший был замечен в Израиле.

Как сообщает Ynet, Мейвезер прогулялся по рынку "Махане Иегуда" в Иерусалиме, превратив поход за продуктами в шоу для израильтян. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, звезда бокса небрежно прогуливается по улицам Старого города в окружении фанатов, которые советуют Мейвезеру лучшую шаурму в городе.

СМИ стало известно, что боксер, официально ушедший из спорта в 2017 году, прибыл в Израиль в четверг из Дубая.

В рамках своего визита в Израиль Мейвезер также посетил баскетбольный матч между "Маккаби Тель-Авив" и "Хапоэль Тель-Авив". 

 

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