



Финны задумались о строительстве стены на границе с Россией

Финская пограничная служба предложила на случай массового наплыва беженцев построить на некоторых участках границы с Россией заграждения. Министр внутренних дел поддержала идею.



Предложение о стене на границе содержится в свежем отчете погранохраны Финляндии. Начальник погранохраны Паси Костамоваара объяснил в понедельник в телеэфире финской вещательной компании Yle, что стена нужна на случай катастрофического наплыва беженцев - стихийного или же специально организованного Россией.



По оценке финских пограничников, строительство заграждений на наиболее опасных участках 1300-километровой границы с Россией обойдется примерно в 100 млн евро.



Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен в беседе с Yle поддержала идею пограничников.



"Мы знаем, что иметь заграждения у пропускных пунктов и на опасных участках границы может быть полезно. Я думаю, это важно, и этот вопрос надо рассмотреть", - сказала Микконен.



После 21 сентября, когда российский президент Путин объявил мобилизацию, число пересекающих финскую границу россиян подскочило почти в три раза - с обычных примерно трех тысяч в сутки до 8-9 тысяч в сутки на прошедших выходных.