



Финляндия ужесточила ограничения на поездки для россиян

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что с понедельника, 10 июля, в Финляндии вступили в силу новые меры ограничения поездок россиян в страну и через ее территорию в другие страны Шенгенской зоны.



Отмечается, что меры по ужесточению касаются деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме того, должны быть веские причины для поездок личного характера.



В МИД Финляндии также уточнили, что россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны будут иметь основание для личного присутствия в этой стране.



Студенты, приезжающие в Финляндию из России, смогут участвовать только в обучении, ведущем к получению степени, или в обучении, завершенному в рамках степени (например, обучение по обмену).