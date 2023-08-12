



Фильм о Барби вдохновляет молодых родителей

Справедливо сказать, что хит лета о Барби оказался фильмом, вдохновившим все, от модных тенденций до расставаний после фильма, и похоже, что его влияние может зайти еще дальше. Теперь эксперты по именам для детей обнаружили, что будущие родители проявляют повышенный интерес к именам Барби и Кен с 21 июля, после выхода фильма на экраны.



Согласно интригующим данным, опубликованным на веб-сайте, посвященном именам детей, Nameberry, количество запросов по имени "Барби" выросло на поразительные 603 процента с тех пор, как в апреле впервые появился ярко-розовый трейлер, в то время как просмотры страницы с именем "Кен" также очень впечатляющее увеличились на 293%.



Главный редактор Nameberry Софи Ким рассказала журналу PEOPLE: "Барби и Кен вызывают интерес у будущих родителей, но это еще не означает, что они обязательно назовут так своих детей. На данный момент имя Барби является преобладающим именем у амишей".



Ким подробно остановилась на этой связи в недавнем видео TikTok , объяснив, что Барбара — официальное имя Барби — вот-вот выпадет из 1000 лучших, и теперь это имя дается новорожденным девочкам всего лишь "несколько раз в год". Однако в исследованиях, в которых собирались имена амишей, Барбара регулярно оказывалась одним из наиболее часто используемых имен для девочек-амишей.



Хотя интерес к этим двум именам явно вырос, Ким не верит, что эти данные обязательно будут применимы к реальному миру за пределами Барбиленда, поскольку Барби и Кен по-прежнему считаются устаревшими, немодными именами, которым, возможно, предстоит пройти долгий путь. прежде чем их можно будет рассматривать как "винтажные".



В том же эксклюзивном интервью Ким объяснила: "Барби и Кен — устаревшие имена, которые пока не готовы вернуться, поэтому, хотя после выхода фильма может быть небольшой скачок, ни одно из них не будет в топе детских имен 2023 года".



По состоянию на 2023 год Барби занимала 1896 место из 2000 популярных имен девочек, а Кеннет — имя, которое чаще всего сокращают до Кена — занимало 113 место в списке из 2000 популярных имен мальчиков.