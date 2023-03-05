



Филиппа Киркорова сравнили с Клавой Кокой

55-летнего короля российской эстрады Филиппа Киркорова после преображения и нескольких пластических операций интернет-пользователи сравнили с 26-летней певицей Клавой Кокой. Сама артистка повторила образ Киркорова и выложила фотографии для сравнения в своем аккаунте в социальной сети.



«Они одинаковые, Наташа», «Это истерика! Филипп Бедросович Кока и Клава Киркорова», «Я думала, это одно и тоже фото», — комментировали пользователи.



Звезда Black Star поделилась фотографией себя и фото Киркорова в одинаковых образах: красная спортивная куртка, мешковатые джинсы и кроссовки. У двух артистов на фотографиях белые волосы и сине-фиолетовые солнцезащитные очки. Два селфи были сделаны в зеркале лифта.