Новости » Life Style
Филиппа Киркорова сравнили с Клавой Кокой
05.03.2023 11:12 Аркадий Бочаровский

Филиппа Киркорова сравнили с Клавой Кокой

55-летнего короля российской эстрады Филиппа Киркорова после преображения и нескольких пластических операций интернет-пользователи сравнили с 26-летней певицей Клавой Кокой. Сама артистка повторила образ Киркорова и выложила фотографии для сравнения в своем аккаунте в социальной сети.

«Они одинаковые, Наташа», «Это истерика! Филипп Бедросович Кока и Клава Киркорова», «Я думала, это одно и тоже фото», — комментировали пользователи.

Звезда Black Star поделилась фотографией себя и фото Киркорова в одинаковых образах: красная спортивная куртка, мешковатые джинсы и кроссовки. У двух артистов на фотографиях белые волосы и сине-фиолетовые солнцезащитные очки. Два селфи были сделаны в зеркале лифта.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы