



Филипп Киркоров о запрете властей на исполнение песен Аллы Пугачевой

Один из членов жюри шоу «Маска», певец Филипп Киркоров рассказал телезрителям историю создания хита народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Все могут короли». Он отметил, что этой информацией с ним поделилась сама исполнительница.



Киркоров отметил, что в Советском Союзе песню, написанную на стихи Леонида Дербенева, сразу запретили. Однако Примадонне удалось добиться права исполнять ее. В то время Пугачева принесла стране победу на «Золотом Орфее», поэтому уже через год руководство ТВ пригласило ее на конкурс в Сопот. Тогда певица поставила условие, что она сама выберет песню для исполнения.



«Страна услышала песню «Все могут короли» в прямой трансляции с конкурса, и деваться было уже некуда», — рассказал Киркоров.