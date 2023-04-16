



Филипп Киркоров рассказал о церковном чуде и рождении дочери

Певец имеет штат прислуги, которые следят за порядком в его доме. Звезда может позволить себе роскошную жизнь, но однажды с ним произошел необычный случай — артисту пришлось собственноручно мыть полы в храме.



55-летний певец вспомнил, как с ним в 2010 году случилась удивительная история. Он пришел в храм помолиться, а в итоге занимался там уборкой. Артист уверяет, что не испугался грязной работы и навел чистоту по велению монахини.



"У меня был такой раздрай в душе, просто слезы отчаяния лились. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка: "Мы закрываемся уже, бери швабру и драй пол". Я обалдел: со мной так никто не обращался. Я уже был звезда-звездище. А грязюки наваляли прихожане… Я еще не такой расфуфыренный, но модненько одет достаточно. Она говорит: "Снимай свою бижутерию и вперед" — вспоминает исполнитель в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ.



"Я выдраил шваброй весь храм. Эту историю знают все. А через 9 месяцев родилась Алла-Виктория. Как тут не верить в чудеса?", - рассказал Киркоров.