



Фигурное катание – это красиво!

Один из лучших тренеров Израиля Эдуард Эстис открывает набор в свою новую секцию по фигурному катанию для детей (от 3-х лет) и взрослых в ледовом дворце Ice Peaks Беэр Шева. Запись по телефону: 054-9907225

Фигурное катание – это красиво! А еще это вид спорта, развивающий все группы мышц, улучшающий осанку, тренирующий пластику, гибкость и координацию.



Становиться на коньки, так же, как и учиться плавать или ездить на велосипеде, лучше всего в детстве, когда нейронные связи формируются быстро и наиболее крепкими.



Израильские родители верят в то, что если обеспечить своему ребенку несколько специальных умений, повзрослев, он сам выберет, какие из них совершенствовать, а наличие множества умений откроет перед ним широкий выбор в реализации своей энергии и способностей.

Получить основные навыки скольжения сегодня можно под руководством опытного тренера.



Один из лучших тренеров по фигурному катанию в Израиле Эдуард Эстис набирает новые группы: детскую в возрасте от 3 лет и взрослую. Занятия будут проходить в воскресенье и вторник, во второй половине дня на закрытом катке Ice Peaks в Синема Сити.







Задача тренера такая: поставить малышей на коньки так, чтобы они полюбили кататься, получили удовольствие от движения, наполнились радостью и азартом. И если кто-то из них вдруг захочет стать профессиональным фигуристом, то эта опция для него тоже существует – Эстиса в мире фигурного катания знают все! Что же касается учеников постарше, кружок фигурного катания – это шанс для взрослого воплотить свою детскую мечту и быстро прийти в отличную физическую форму.



Эдуард известен, наверное, каждому, интересующемуся фигурным катанием. Он выпестовал и вырастил не одного юного участника Олимпийской сборной Израиля или соревнований внутри страны, преподавая фигурное катание для детей и взрослых в Ice Peaks с момента его открытия. Но на этот раз прославленный тренер создает кружок фигурного катания, как говорится, фор фан. Или давайте скажем по-русски: для удовольствия! Ведь фигурное катание может быть не только профессиональным видом спорта, но и полезным и увлекательным хобби, дарящим массу положительных эмоций.



Эдуард Эстис длительное время был старшим тренером по фигурному катанию организации Зенит в Санкт-Петербурге. Он мастер спорта СССР и наследник советской школы фигурного катания, высоко котирующийся во всем мире. Переехав в Израиль в 1990 г., Эдуард продолжил здесь свое любимое дело, тренируя сборные команды.



Так что если вы хотите поставить ваше чадо на коньки, приобщить его к миру спорта, с младых лет обеспечить своему ребенку правильную осанку и хороший мышечный корсет или же, если вы сами всегда мечтали смело и красиво рассекать по льду, записывайтесь по телефону: 054-9907225



Однако профессиональный кружок - это еще не всё, что вы можете найти в Ледовом Дворце Ice Peaks Беэр Шева. Каждую пятницу для всех, кто приходит на лёд с 17:00 действует скидка на билет - 50%! Не пропустите возможность покататься на коньках посредине пустыне в два раза дешевле.

А для тех, кто ищет необычный способ отметить день рождения, на катке есть специальные программы. Доверьт организацию Дня Рождения вашего ребенка и это будет один из самых незабываемых дней в жизни. Каток, игровая комната, угощения, напитки, шары и другие незаменимые атрибуты лучшего праздника!







Ледовый дворец на юге Израиля находится по адресу:



Беэр Шева, ул. а-Хита, 1, Синема-Сити.



Сайт: icepeaks.co.il



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