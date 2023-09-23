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Фестиваль "Открытые дома": В Иерусалиме откроют для туристов интересные здания
23.09.2023 13:19 Наталья Богинская

Фестиваль "Открытые дома": В Иерусалиме откроют для туристов интересные здания

Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.

Фестиваль проведут в 16-й раз. В рамках мероприятия туристы и жители смогут посетить сотни объектов архитектуры – интересные дома, уникальные квартиры, общественные здания.

Попасть туда можно будет в рамках бесплатных экскурсий с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.

Также фестиваль познакомит публику с новыми именами в архитектуре и дизайне, с проектами, демонстрирующими оригинальное мышление, инновационные подходы к использованию сырья, стремление к сохранению окружающей среды.

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