



Фестиваль "Открытые дома": В Иерусалиме откроют для туристов интересные здания

Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.



Фестиваль проведут в 16-й раз. В рамках мероприятия туристы и жители смогут посетить сотни объектов архитектуры – интересные дома, уникальные квартиры, общественные здания.



Попасть туда можно будет в рамках бесплатных экскурсий с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.



Также фестиваль познакомит публику с новыми именами в архитектуре и дизайне, с проектами, демонстрирующими оригинальное мышление, инновационные подходы к использованию сырья, стремление к сохранению окружающей среды.