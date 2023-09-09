



Фестиваль Gag-Eden в Иерусалиме популяризует использование городских крыш

С 12 по 14 сентября центральные крыши столицы примут участие в третьем фестивале Gag-Eden, поощряя культурные и общественные мероприятия как возможные варианты использования частных и общественных крыш. На центральных крышах Иерусалима пройдут выставки, живые выступления, семинары, конференция “Пионеры крыш”, кинопоказы и многое другое. Цель этих акций в том, чтобы повысить осведомленность о возможном использовании частных и общественных крыш.



В течение трех дней и ночей на крышах будут проходить разнообразные мероприятия при участии Академии искусств и дизайна Бецалель и Иерусалимской киношколы Сэма Шпигеля.



Будет открыта выставка фотографа Ади Сигала, документирующая “медовых женщин”, разводящих пчел на крышах восточного Иерусалима, а также временный магазин по продаже меда и продуктов пчеловодства. Нир Барак прочитает лекцию о венском еврейском художнике и архитекторе, пионере зеленых крыш, Фриденсрайхе Хундертвассере.



Также пройдут семинары по архитектуре и искусственному интеллекту в новом кампусе “Бецалель” под руководством архитекторов из MVRDV-NEXT. На зеленой крыше Clal Center состоится встреча с Беном Фланнером, основателем The Brooklyn Grange, крупнейшей сельскохозяйственной фермы на крыше в США.