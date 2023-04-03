



Фестиваль джаза и вина в Baba Yaga

Каждый год в Baba Yaga, ресторане, что на ХаЯркон 12, проходит фестиваль джаза и вина. Почти каждый день в его рамках выступают лучшие музыканты Израиля, а новый сомелье Михаил Кремер будет лично рассказывать обо всех винах, которыми будут на фестивале угощать.



Начнем с вина и того, что ждет гостей. Придя в Baba Yaga, начиная с 6 апреля, за 75 шекелей можно купить безлимитный бокал вина. То есть бокал, который будет весь вечер пополняться без ограничений отличным вином из погреба ресторана. 75 шекелей, разумеется, цена не случайная – ровно столько лет исполняется в этом году государству Израиль.







Во время фестиваля на сцену Baba Yaga будут выходить самые разные музыканты, хорошо знакомые постоянным посетителям ресторана.

6.04 выступают Тамир Миллер и Авишаг Леви

8.4 – трио Моше Леви

9.4 на сцену выйдет пианист-виртуозТаль Бабицкий

10.4 – Ари Эрев и его музыканты

11.4 музыку в стиле инди-поп поет и играет дуэт Ice Hokku

13.4 замыкает фестиваль трио Филиппа Готлиба.







Традиции делать пасхальный фестиваль в ресторане Baba Yaga уже несколько лет. И каждый раз гостей ждут сюрпризы и что-то новое. Так, в этом году можно познакомиться с обновленным десертным меню. И не просто обновленным, а практически новым. Шеф-кондитер ресторана, недавно приступившая к работе, придумала и разработала специально для Baba Yaga целую линейку авторских десертов, которые можно попробовать только здесь. Это не классическая версия Павловой, удивляющая сочетанием и балансом вкусов, сливочное яблоко в глазури с шоколадом, мгновенно ставшая популярной «Сигара» и другие сладости, без которых завершение трапезы будет неполным.







Пасхальный фестиваль джаза и вина в Baba Yaga продлится с 6 по 13 апреля и обещает быть, как всегда, прекрасным, вдохновляющим, музыкальным и очень вкусным.



Адрес Baba Yaga: Ха-Яркон, 12, Тель-Авив

Телефон: 03-5175179.







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