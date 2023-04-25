



Фермеры Южной Кореи протестуют против заявления первой леди о запрете мяса собак

Десятки фермеров-собаководов в Южной Корее собрались во вторник, чтобы раскритиковать первую леди страны за ее комментарии в поддержку возможного запрета на потребление собачьего мяса.



Поедание собак — многовековая корейская практика. Но в Южной Корее все чаще звучат призывы объявить ее вне закона, поскольку кампании по защите прав животных повлияли на общественное мнение, а употребление собачьего мяса перестало быть популярным среди большинства молодых людей.



В конце 2021 года был создан правительственно-гражданский комитет для достижения общественного консенсуса по прекращению потребления собачьего мяса, но о прорыве пока не сообщалось. Фермеры требуют, чтобы власти представили более конкретные меры компенсации или позволили им поддерживать свой бизнес в течение примерно 15-20 лет, пока не умрут пожилые люди, которые являются основным источником спроса на мясо.



Около 50 собаководов собрались во вторник возле офиса президента Юн Сок Ёля в знак протеста против замечаний, сделанных его женой Ким Кеон Хи во время частного обеда с активистами по защите прав животных ранее в апреле.



Некоторые местные СМИ сообщили, что Ким сказала активистам, что она приложит усилия к прекращению потребления собачьего мяса еще до конца срока правления Юна, который заканчивается в 2027 году. Собачники утверждали, что Ким не имеет права давать такое политическое обещание, потому что она не правительственный чиновник. Они также обвинили ее в подрыве их прав на средства к существованию и счастье.



Офис Юна отказался подтвердить содержание разговора Ким с активистами, поскольку их обед был организован как встреча за закрытыми дверями.



Присутствовавшая на обеде Чо Хи Гён, возглавляющая Корейскую ассоциацию защиты животных, сказала, что комментарии Ким, опубликованные в СМИ, были в значительной степени вырваны из контекста. По словам Чо, Ким не обсуждала политику, а скорее выразила свои личные надежды на прекращение потребления собачьего мяса во время неформальной встречи, призванной подбодрить активистов по защите прав животных. Также Ким рассказала активистам, что телепрограммы, рассказывающие о жестоком обращении с животными, заставляют ее сердце болеть. Чо добавила, что они были благодарны Ким за то, что она поделилась своими взглядами в поддержку потенциального запрета.



Ким и Юн известны как любители домашних животных. Они содержат в своем доме шесть собак и пять кошек. Чо сказала, что Ким уже давно интересовалась движениями за права животных еще до того, как Юн стал президентом в 2022 году.



Во время митинга фермеры сжимали кулаки и скандировали лозунги, требуя, чтобы Ким отозвала свои комментарии, а правительство сформулировало шаги для поддержки фермеров.



"Гарантируйте наши средства к существованию! Гарантии!" — кричали они.



Позже собаководы посетили полицейский участок, чтобы подать жалобу на Ким за то, что она якобы ущемляет их права на сохранение средств к существованию, поиск счастья и выбор работы.



Че Иль Тхэк, активист Корейской ассоциации защиты животных, назвал потребление собачьего мяса "анахроничным бизнесом", который следовало бы закрыть.



Собачье мясо не защищено законом и не запрещено в Южной Корее. Во время предвыборной кампании Юн сказал, что лично выступает против употребления в пищу собачьего мяса, но для формулирования политики по его запрету потребуется общественное согласие.

