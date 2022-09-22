



В Негеве организовали отряды самообороны из-за постоянных бедуинских набегов

Фермеры Негева организовали гражданскую милицию, которая противостоит усиливающейся бедуинской преступности в южных районах Израиля. О новой общественной инициативе в районах от Беер-Шевы до египетской границы, сообщил 12 канал.



Решение об организации отрядов самообороны в поселении Кмеин в Негеве было принято местными жителями из-за полного попустительства полиции перед участившимися кражами сельскохозяйственного инвентаря, удобрений и фермерской продукции.



Кроме того, бедуины постоянно промышляют угоном крупного и мелкого рогата скота, а также лошадей.



Фермеры, которые обладают внедорожниками, огнестрельным оружием, сторожевыми собаками и приборами ночного видения полагают, что полиция не в состоянии справиться с постоянными набегами бедуинов на их хозяйства.



Местные жители, которые каждую ночь дежурят по несколько часов, рассказали, что приезда патрульной машины полиции в поселениях у египетской границы приходится ждать не меньше полутора часов с момента вызова.