



Фейк-ньюс: "самое уродливое здание в мире находится в Бат-Яме"

В последние 48 часов некоторые СМИ с восторгом сообщают о том, что жилой дом по адресу ул. Ха-Ацмаут, 67 в Бат-Яме был признан самым уродливым зданием в мире. Как выяснил 12-й канал израильского ТВ, проблема в том, что на самом деле не он завоевал этот злосчастный титул. Это - фейк-ньюс.



История началась с того, что в социальной сети reddit были загружены фотографии в категории "самые уродливые здания", и серферы составили рейтинг самых уродливых зданий в мире. Здание в Бат-Ями получило голоса тысяч серферов (2,2 тыс.), но сегодня оно занимает лишь 194-е место (!) - даже не в сотне самых уродливых домов в мире. На первом месте - здание в Маниле, набравшее -26 тыс. голосов.



Как же все началось? На странице Facebook "Tweeting Statuses", которая не претендует на звание журналистского органа, просто написали, что "это здание завоевало титул самого уродливого в мире". Сразу после них новость была опубликована в walla. Портал писал, что "тысячи серферов выбрали здание в Бат-Яме самым уродливым жилым домом в мире", а Кан 11 опубликовали заголовок "Явочная квартира: здание в Бат-Яме получило титул самого уродливого в мире".



"Это просто хайп, как это умеют раздувать в сетях", - говорит архитектор Даниэль Гринхаус из Greenhouse Architects, чей отец Мариан Гринхаус спроектировал здание в первой половине 1960-х годов. Тогда быстро отреагировали на необходимость размещения переселенцев из волн алии 1950-х и 1960-х годов в молодую страну. Здание должно было быть великолепным, и оно действительно опередило свое время. Оно было прекрасно спроектировано и предусматривало смешанное использование жилых и коммерческих помещений. Застройщики обанкротились в середине строительства, и его просто бросили в таком состоянии. Это здание периода брутализма (движение в современной архитектуре), которое было построено вместе с "Хилтоном", зданием Гистадрута и Бейт Хадар Дафна когортой архитекторов - основателей страны".

