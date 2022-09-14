



ФБР уведомило Twitter о по крайней мере одном китайском агенте в компании

Раскрытие информации от бывшего руководителя Twitter Inc, ставшего осведомителем, показывает, что по крайней мере один китайский агент работает в компании, сказал сенатор Чак Грассли в своем вступительном слове на слушаниях в Сенате во вторник, на котором были представлены показания осведомителя.



Показания Пейтера "Маджа" Затко , известного хакера, который до своего увольнения в прошлом году занимал должность главы службы безопасности Twitter, появились за несколько недель до того, как Twitter и Илон Маск предстанут перед судом по поводу заключения сделки на 44 миллиарда долларов.



Ожадиется, что во вторник Twitter также объявит результаты голосования акционеров по вопросу о поглощении компании генеральным директором Tesla Илоном Маском. Как сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, большинство акционеров уже одобрили сделку.



Twitter подал в суд на Маска за расторжение соглашения, в то время как исполнительный директор Tesla подал встречный иск, обвинив Twitter в искажении количества фейковых и спам-аккаунтов на своем сервисе.



На прошлой неделе судья Делавэра постановил, что Маск может включить претензии Затко как разоблачителя в свое дело против Twitter, но отклонил его просьбу отложить судебное разбирательство.



Ожидается также, что комитет под председательством сенатора США Дика Дурбина окажет давление на Затко в связи с его утверждениями о том, что один или несколько сотрудников Twitter работали на иностранные правительства. В частности, Затко утверждает, что в Twitter работает по крайней мере один китайский агент.



Твиттер сообщил, что Затко был уволен за "неэффективное руководство и плохую работу", и что его обвинения, похоже, были направлены на то, чтобы навредить компании.



Жалоба осведомителя Затко, по-видимому, содержала более двух страниц ссылок на подтверждающие документы, такие как электронные письма между Затко и генеральным директором Twitter Парагом Агравалом, а также оценку дезинформации и дезинформации в Twitter.

