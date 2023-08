Фанаты сходят с ума: Тейлор Свифт объявила о выходе перезаписанного альбома 1989

Тейлор Свифт заставила фанатов впасть в ступор на своем финальном выступлении на стадионе SoFi в Калифорнии после объявления даты выхода перезаписанной версии ее альбома 2014 года, 1989.



Певица подтвердила онлайн-спекуляции на мероприятии в Лос-Анджелесе в среду 9 августа, пишет Standard.co.uk.



Когда шоу подходило к концу, Свифт, поблагодарив фанатов за их постоянную поддержку, сказала: “Итак, сегодня мы здесь, в последнюю ночь американского этапа The Eras Tour в восьмом месяце года, в девятый день…”



Затем на экранах позади нее появилась обложка альбома 1989 года (версия Тейлор), которая будет доступна с 27 октября.



1989 — пятый студийный альбом Свифт, в который вошли такие хиты, как Blank Space , Bad Blood и Shake It Off.



Она начала гигантский процесс перезаписи после того, как записи были приобретены известным менеджером по талантам Скутером Брауном, когда он купил ее бывший лейбл.