Фанаты Гарри Поттера пришли на поезд Хогвартс-экспресс

В пятницу, 1 сентября, фанаты "Гарри Поттера" пришли на вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, чтобы "вернуться" в Хогвартс к учебному году.



По данным британской газеты Daily Mail, поклонники в тематических нарядах ждали объявления о прибытии на платформу 9 3/4 Хогвартс-экспресса.



Фанаты приходят в это место каждый год, чтобы воссоздать сцену, когда студенты проходят через замаскированную стену на магическую платформу.



В первый день учебного года там собираются не только дети, но и взрослые, в том числе знаменитости.

Back to Hogwarts is an annual tradition that takes place at King’s Cross station on 1st September. The event marks the day when young witches and wizards board the Hogwarts Express back to Hogwarts to start a new school year.#LetsDoLondon #VisitLondon #BackToHogwarts pic.twitter.com/0CmNBPh05F