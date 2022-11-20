



Фанатам померещился неудачный фотошоп у Кардашьян: мнения разделились

Пользователям сети привиделся неудачный фотошоп на серии последних фото Ким Кардашьян, которые были размещены для продвижения ее бренда SKIMS.

В комментариях под фото некоторые задались вопросом о том, что случилось с внутренней стороной бедра светской львицы.

Пользователям померещилось, что на пикантной фотографии у Ким торчит "третья нога" из-за правой ноги.

Многие поклонники встали на защиту Кардашьян, отметив, что это не фотошоп, а естественное явление, поскольку она имеет пышные формы. Кроме того, они обратили внимание критиков на то, чо позади Ким есть зеркало, отражение на котором попало в кадр.