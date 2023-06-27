Новости » Life Style
Фанат швырнул в певицу Пинк прах своей матери | Фото: instagram.com/pink
27.06.2023 23:22 Раиса Вовк

Фанат швырнул в певицу Пинк прах своей матери

Всемирно известная певица Пинк попала в неприятный инцидент на концерте. В ходе выступления на музыкальном фестивале British Summer Time Hyde Park один из ее поклонников решил бросить странный мешочек. 

Когда звезда взяла его в руки и прочитала надпись, была обескуражена. Оказалось, это мешочек с прахом покойной мамы фаната. 

Пинк растерялась, но спустя несколько минут продолжила концерт. Ее реакция попала на видео. Момент происшествия пришелся на исполнение композиции "Just like a pill".

"Мне даже сложно описать свои чувства в этот момент", - сказала Пинк, когда взяла в руки мешочек.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы