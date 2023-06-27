



Фанат швырнул в певицу Пинк прах своей матери

Всемирно известная певица Пинк попала в неприятный инцидент на концерте. В ходе выступления на музыкальном фестивале British Summer Time Hyde Park один из ее поклонников решил бросить странный мешочек.



Когда звезда взяла его в руки и прочитала надпись, была обескуражена. Оказалось, это мешочек с прахом покойной мамы фаната.



Пинк растерялась, но спустя несколько минут продолжила концерт. Ее реакция попала на видео. Момент происшествия пришелся на исполнение композиции "Just like a pill".



"Мне даже сложно описать свои чувства в этот момент", - сказала Пинк, когда взяла в руки мешочек.



