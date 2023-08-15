



Фанат довел Ладу Дэнс до истерики своими угрозами

Неадекватный поклонник довел певицу Ладу Дэнс, проходящую после ДТП реабилитацию в больнице, до нервного срыва.



По данным российских СМИ, фанат угрожал знаменитости убийством.



Как отметили представители певицы, у которой диагностирована черепно-мозговая травма, они всячески стараются позаботиться о душевном комфорте пострадавшей.



"Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. Открутим все части тела, независимо от гендера", — отметили менеджеры певицы.



Уточняется, что после угроз назойливого фаната, который довел знаменитость до истерики, к ней приставили дополнительную охрану.