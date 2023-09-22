



Фан Бейонсе в инвалидном кресле пропустил концерт: не смог попасть на самолет

Поклонник певицы Бейонсе Джон Хетерингтон, страдающий от церебрального паралича, не смог попасть на концерт артистки в Сиэтле, поскольку сотрудники авиакомпании Alaska Airlines не смогли разместить его электрическую инвалидную коляску на борту самолета.



По данным газеты The New York Post, мужчина купил билет на ее концерт в рамках турне Renaissance World Tour и уже прибыл в аэропорт, когда столкнулся с этой неприятной проблемой.



"Это то, с чем я имел дело всю свою свою жизнь. Меня это деморализовало", - рассказал Хетерингтон.



Другие фанаты Бейонсе, увидев его видео в соцсети, пообещали сделать все, чтобы помочь попасть ему ана другой концерт. Теперь 25-летний мужчина получил, благодаря их усилиям, еще один билет после того, как к нему обратились представители певицы. Они также помогли организовать его транспортировку, в том числе авиаперелет.



"Я это очень ценю и очень благодарен. Изо дня в день нас игнорируют, мы является невидимками", - сказал мужчина о людях с ограниченными возможностями.