



Facebook оптимизирует подачу видеоконтента: что изменится

Компания Meta объявила об изменениях во вкладке Видео для Facebook, поскольку соцсеть продолжает развивать мощную развлекательную платформу.

В частности, Meta переименовала свою вкладку Watch в “Видео”.



“Вкладка “Видео”, ранее известная как Facebook Watch, теперь является единственной платформой для всех видео на Facebook, включая Reels, длинноформатные ролики и видеоэфиры”, – пишут в компании.



Вкладка “Видео” будет выглядеть традиционно – можно вертикально прокручивать персонализированную ленту, которая рекомендует все типы видеоконтента. Но также появится горизонтальная прокрутка, показывающая рекомендуемые ролики.



Обновленная вкладка Explore будет выделять актуальные темы для каждого пользователя с помощью искусственного интеллекта Ожидается, что это стимулирует пользователей тратить на просмотр видеороликов еще больше времени.



В Meta также отмечают, что теперь пользователи могут загружать HDR-видео для Reels.