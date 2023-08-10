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Facebook Messenger перестанет поддерживать SMS
10.08.2023 03:25 Наталья Богинская

Facebook Messenger перестанет поддерживать SMS

Компания Meta  объявила  о прекращении поддержки отправки и получения SMS через свое приложение для обмена сообщениями – Facebook Messenger.

С 28 сентября 2023 года пользователи Android  не смогут использовать эту функцию, которая была запущена в 2016 году.

В сообщении, появившемся в приложении, Facebook  порекомендовал своим пользователям перейти на другие программы для обмена сообщениями, такие как Google Messages или встроенный сервис для обмена сообщениями на смартфоне, чтобы продолжать общаться с контактами, не имеющими аккаунта в Facebook.

Причины такого решения компания не объяснила, но, возможно, оно связано с планами Facebook  по интеграции своих чат-платформ. 
 

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