



Facebook Messenger перестанет поддерживать SMS

Компания Meta объявила о прекращении поддержки отправки и получения SMS через свое приложение для обмена сообщениями – Facebook Messenger.



С 28 сентября 2023 года пользователи Android не смогут использовать эту функцию, которая была запущена в 2016 году.



В сообщении, появившемся в приложении, Facebook порекомендовал своим пользователям перейти на другие программы для обмена сообщениями, такие как Google Messages или встроенный сервис для обмена сообщениями на смартфоне, чтобы продолжать общаться с контактами, не имеющими аккаунта в Facebook.



Причины такого решения компания не объяснила, но, возможно, оно связано с планами Facebook по интеграции своих чат-платформ.

