



Эзра Миллер занялся лечением психического здоровья

Американский актер Эзра Миллер, который последние два года попадает в скандальные ситуации, признал, что страдает от проблем с психическим здоровьем.



Милле принес свои извинения и заявил, что начал курс лечения.



"Недавно я пережил сильный кризис, и теперь понимаю, что страдаю от сложных проблем с психическим здоровьем. Я начал непрерывное лечение. Хочу извиниться перед всеми, кого встревожил и расстроил своим прошлым поведением. Я намерен проделать необходимую работу, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному темпу жизни", — отметил Миллер.