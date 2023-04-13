



Эяль Офер вошел в список 100 миллиардеров Forbes

Эяль Офер вошел в список 100 лучших миллиардеров 2023 года по версии Forbes. Он занимает 86-е место с предполагаемым состоянием в 18,9 млрд долларов по сравнению с 15,4 млрд долларов в прошлом году.



Вторым самым богатым израильтянином, согласно Forbes, является его брат Идан Офер, занявший 127-е место с предполагаемым состоянием в 14 миллиардов долларов по сравнению с 10,5 миллиардами долларов в прошлом году.



Следующими по рейтингу израильтянами являются родившиеся в России братья Игорь и Дмитрий Бухманы, занимающие 332-е место с состоянием в 7 миллиардов долларов каждый.



На 352-м месте находится Юрий Мильнер с состоянием в 6,8 миллиарда долларов, в то время как Стеф Вертхаймер и его семья занимают 405-е место с предполагаемым состоянием в 6,3 миллиарда долларов, за ним следует Тедди Саги, занявший 455-е место с состоянием в 5,6 миллиарда долларов. Шари Арисон — самая богатая израильтянка, занимающая 659-е место с состоянием в 4,2 миллиарда долларов.



Другие лица с израильским гражданством, но не указанные Forbes как израильтянки, включают Мириам Адельсон, занимающую 35-е место, с состоянием в 35 миллиардов долларов по сравнению с 27,5 миллиардами долларов в 2022 году. 9,2 млрд долларов по сравнению с 7,9 млрд долларов в 2022 году, несмотря на санкции, наложенные на него из-за российско-украинской войны.



По данным Forbes, миллиардер в сфере телекоммуникаций Патрик Драи упал до 636 места в рейтинге с состоянием в 4,3 миллиарда долларов, которое сократилось с 7,3 миллиарда долларов в 2021 году.

