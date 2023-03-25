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Евровидение-2023: впервые финал покажут в британских кинотеатрах
25.03.2023 18:04 Алина Груднева

Евровидение-2023: впервые финал покажут в британских кинотеатрах

Впервые в истории Великобритании финал песенного конкурса Евровидение-2023 будет показан в прямом эфире в кинотеатрах по всему Соединенному Королевству.

Об этом говорится на сайте eurovisionworld.com

Гранд-финал песенного конкурса состоится 13 мая на стадионе "Ливерпуль Арена". Билеты на него раскупили буквально за два часа после того, как они появились в продаже.

Как стало известно, финал также будет транслироваться более чем в 500 кинотеатрах по всей Британии. Продажи билетов стартуют 27 марта, в 10:00 по местному времени.

В свою очередь, Европейский вещательный союз сообщает, что прямая трансляция Евровидения будет вестись в TikTok.
 

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