



Евровидение-2023: впервые финал покажут в британских кинотеатрах

Впервые в истории Великобритании финал песенного конкурса Евровидение-2023 будет показан в прямом эфире в кинотеатрах по всему Соединенному Королевству.



Об этом говорится на сайте eurovisionworld.com



Гранд-финал песенного конкурса состоится 13 мая на стадионе "Ливерпуль Арена". Билеты на него раскупили буквально за два часа после того, как они появились в продаже.



Как стало известно, финал также будет транслироваться более чем в 500 кинотеатрах по всей Британии. Продажи билетов стартуют 27 марта, в 10:00 по местному времени.



В свою очередь, Европейский вещательный союз сообщает, что прямая трансляция Евровидения будет вестись в TikTok.

