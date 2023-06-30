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Европейский совет продлил санкции против России до декабря
30.06.2023 20:18 Дара Киевская

Европейский совет продлил санкции против России до декабря

Европейский совет принял решение продлить антироссийские санкции еще на шесть месяцев - до конца декабря.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Тем временем Евросовет решил продлить санкции ЕС против России на шесть месяцев. Венгрия запросила оценку воздействия, но согласилась на зеленый свет, принимая во внимание оценку Комиссией санкций, которая последует в ближайшее время", - рассказал Йозвяк.

 

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