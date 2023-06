Европейский совет продлил санкции против России до декабря

Европейский совет принял решение продлить антироссийские санкции еще на шесть месяцев - до конца декабря.



Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Тем временем Евросовет решил продлить санкции ЕС против России на шесть месяцев. Венгрия запросила оценку воздействия, но согласилась на зеленый свет, принимая во внимание оценку Комиссией санкций, которая последует в ближайшее время", - рассказал Йозвяк.





In the meantime #Euco has decided to roll-over the EU’s #Russia sanctions by 6 months. #Hungary requested impact assessment but agreed to green light taking into account the assessment by Commission on sanctions that will follow soon. #Ukraine