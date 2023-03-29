



"Европейский рис" - продвижение здоровых продуктов питания приходит в Израиль

В последние месяцы Европейский союз продвигает программу, направленную на продвижение более здорового и качественного риса в разных странах. Мария Нелмпанти, руководитель отдела проектов информации и продвижения в компании NOVACERT LTD - исполнительном органе программы по производству риса под эгидой Европейского союза, объясняет:



"Мы стремимся повысить осведомленность среди широкой общественности и профессионалов в пищевой промышленности о подлинности и уникальном производстве европейского риса. Европейский рис производится в соответствии с самыми строгими протоколами Европейского союза в области сельского хозяйства, обеспечивая качественный и сертифицированный безопасный продукт. Программа была представлена компанией EASTH SA (аграрным бизнес-партнерством в Салониках), которая является результатом видения девяти греческих сельскохозяйственных кооперативов, объединившихся для увеличения добавленной стоимости своих продуктов за счет принятия стратегии Европейского союза по интеграции сельскохозяйственного производства”.



После сотрудничества с Европейским союзом также налаживаются контакты в Израиле для введения европейского риса на рынок страны. Европейский рис известен своим высоким качеством, питательной ценностью, безопасностью и вкусом. Рис является одним из наших ежедневных продуктов питания, поэтому важно, чтобы израильские потребители имели лучший выбор продуктов питания.



Европейский рис выращивается, обрабатывается и производится с использованием оптимальных методов на плодородных полях северной Греции.



"Каждая страна в Европе имеет уникальные территории, которые придают ей ее экологическую идентичность и статус в Европейском союзе, известные как сеть Natura 2000. Греческий регион "Дельта рек Аксиос, Лудиас и Алякмонас" был включен в эту сеть в 1996 году и является областью с богатой экосистемой, которая сосуществует в гармонии с выращиванием там европейского риса".



Европейский рис производится в строгих условиях для получения отличного продукта в соответствии с эконормативами в рамках системы управления качеством, которая обеспечивает безопасность фермера, рабочего и потребителя. Семена риса тщательно отбираются под климатические и почвенные условия, прежде чем они будут собраны и переданы на современные мельницы и машины для очистки риса.



Европейский рис характеризуется богатым вкусом и уникальной питательной ценностью, содержащей витамины группы В и обеспечивающей организм немедленной энергией за счет наличия необходимых углеводов, которые, как показывают исследования, должны составлять 55% в их ежедневном рационе питания.



Длиннозернистый (индийский) или круглозернистый (японский) сорта европейского риса могут использоваться в большинстве популярных рецептов, таких как паэлья, ризотто, плов и многое другое, а также могут быть идеальным дополнением во многих салатах, закусках, рыбных и мясных блюдах. Стоит отметить, что европейский рис греческого происхождения считается лучшим в Европейском союзе благодаря его отличному качеству.



Уникальность европейского риса по сравнению с аналогичным продуктом, который в настоящее время импортируется в Израиль из Турции и Юго-Восточной Азии:

Вкус - Европейский рис производится в Греции и поэтому имеет уникальный вкус, который создается благодаря сочетанию почвы и климата, а также характеру орошения. Он обладает более высокой соленостью. Рисовые поля находятся в основном в прибрежных районах и дельтах рек Греции (близость к побережью означает, что греческий рис богаче минералами и солью, которую получает из моря).

- Европейский рис производится в Греции и поэтому имеет уникальный вкус, который создается благодаря сочетанию почвы и климата, а также характеру орошения. Он обладает более высокой соленостью. Рисовые поля находятся в основном в прибрежных районах и дельтах рек Греции (близость к побережью означает, что греческий рис богаче минералами и солью, которую получает из моря). Внешний вид - греческий рис известен своей высокой степенью белизны. Кроме того, он мягкий и блестящий после приготовления.

- греческий рис известен своей высокой степенью белизны. Кроме того, он мягкий и блестящий после приготовления. Безопасность - благодаря методам выращивания, отличающимся от методов, используемых в странах за пределами ЕС, и характеру самих производств, качество риса и его доступность имеют более высокий уровень безопасности. Местные системы выращивания в Европе и Греции основаны на сельскохозяйственных методах, которые уважают и защищают окружающую среду и само производство.