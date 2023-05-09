



Европейцы выводят миллиарды депозитов из банков

Европейские вкладчики забирают все больше своих денег из банков в поисках лучших инвестиций, поскольку кредиторы отказываются платить, чтобы удержать депозиты, без которых, по мнению некоторых, они в настоящее время могут прожить.



В Великобритании за первые три месяца года клиенты NatWest сняли 11,1 млрд фунтов стерлингов, депозиты HSBC без учета разовых поступлений снизились на $10 млрд до $1,6 трлн, а Barclays и Lloyds Banking Group зафиксировали падение на 5 млрд и 2,2 млрд фунтов соответственно.



В Германии данные Бундесбанка показали, что вклады населения упали почти на 8% по сравнению с предыдущим годом, при этом Deutsche Bank, крупнейший банк страны, частично объяснил свое падение на 4,7% в первом квартале опасениями распространения банковского кризиса в США и Швейцарии.



Французский BNP Paribas также сообщил о скромном снижении депозитов в первом квартале, в то время как испанский Santander был единственным крупным европейским банком, который сообщил о росте на 6% за тот же период.