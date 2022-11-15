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Европе предсказали аномально теплую зиму
15.11.2022 02:30 Ольга Белозерова

Европе предсказали аномально теплую зиму

Великобританию и часть Европы с декабря по февраль ожидает аномально теплая погода.

Ученые службы ЕС по борьбе с изменением климата Copernicus заявили, что температура воздуха в Европе этой зимой будет выше исторических значений, тогда как количество осадков сократится. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно прогнозу, Прибрежные районы вдоль Балтийского, Средиземного и Северного морей "почти наверняка увидят" температуры, превышающие исторические средние значения.

Bloomberg пишет, что аномально высокие температуры могут снизить спрос на природный газ.

Отмечается, что существует вероятность от 50% до 60%, что температура будет значительно выше исторических норм на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы.

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