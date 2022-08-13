



Европа на грани катастрофы: как засуха влияет на континент

Из-за засухи на фоне экстремальной жары 17% территории Европы находится в экстремальном состоянии.

Об этом сообщает El Pais.

По данным экспертов, почти половина территории Европы находится в опасности из-за пересыхания рек.

"От недостатка воды страдает не только юг Европы. Острая нехватка ощущается и на севере - во Франции, Германии и Великобритании", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация к лучшему не изменится.