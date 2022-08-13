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Европа на грани катастрофы: как засуха влияет на континент
13.08.2022 15:00 Алина Груднева

Европа на грани катастрофы: как засуха влияет на континент

Из-за засухи на фоне экстремальной жары 17% территории Европы находится в экстремальном состоянии. 

 
Об этом сообщает El Pais.
 
По данным экспертов, почти половина территории Европы находится в опасности из-за пересыхания рек.
 
"От недостатка воды страдает не только юг Европы. Острая нехватка ощущается и на севере - во Франции, Германии и Великобритании", - сказано в сообщении.
 
Уточняется, что по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация к лучшему не изменится.

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