



Евродепутаты одобрили закон по увеличению производства боеприпасов для Украины

Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе.



Закон был принят 505 голосами "за", 56 евродепутатов проголосовали против, 21 воздержался.



"В соответствии с текстом, согласованным с Советом ЕС, закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет в Украину и на помощь государствам-членам в пополнении их арсеналов", - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.



В документе сообщается, что, вводя соответствующие целевые меры, в том числе финансирование в размере 500 млн евро, ASAP призван "нарастить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов".



"Депутаты Европарламента также настаивали на том, чтобы страны ЕС предоставляли Украине боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт", - отметили в ЕП.



Теперь закон должен быть окончательно утвержден Советом ЕС, после чего вступит в силу.