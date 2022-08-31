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Еврея, убитого во Франции соседом-мусульманином, похоронят в Израиле
31.08.2022 18:34 Евгения Маркова

Еврея, убитого во Франции соседом-мусульманином, похоронят в Израиле

Еврей, убитый во Франции в результате предполагаемого антисемитского нападения, будет похоронен сегодня вечером в южном израильском городе Беэр-Шева, где живет его семья.

34-летний Эяль Хаддад был убит своим соседом-мусульманином, с которым жил в одной квартире. Убийца сдался полиции и указал место нахождения тела жертвы.

Хаддад, был родом из Джербы, Тунис и был гражденином Израиля.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал Францию ​​принять решительные меры против роста антисемитизма.

"Я призываю власти Франции привлечь убийцу к ответственности и вынести самый суровый приговор", — говорит Шай, отмечая, что "в последние месяцы на французских евреев был совершен ряд ужасающих антисемитских нападений".
 

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