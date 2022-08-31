



Еврея, убитого во Франции соседом-мусульманином, похоронят в Израиле

Еврей, убитый во Франции в результате предполагаемого антисемитского нападения, будет похоронен сегодня вечером в южном израильском городе Беэр-Шева, где живет его семья.



34-летний Эяль Хаддад был убит своим соседом-мусульманином, с которым жил в одной квартире. Убийца сдался полиции и указал место нахождения тела жертвы.



Хаддад, был родом из Джербы, Тунис и был гражденином Израиля.



Министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал Францию ​​принять решительные меры против роста антисемитизма.



"Я призываю власти Франции привлечь убийцу к ответственности и вынести самый суровый приговор", — говорит Шай, отмечая, что "в последние месяцы на французских евреев был совершен ряд ужасающих антисемитских нападений".

