



“Еврейский нос” Брэдли Купера стал причиной скандала

48-летний Брэдли Купер оказался в центре скандала после выхода трейлера фильма "Маэстро" о композиторе Леонарде Бернстайне. Недовольство вызвал грим актера, в частности его накладной нос, который уже назвали аналогом "блекфейса". Об этом пишет Daily Mail.



Актер играет роль легендарного музыкального дирижера, Кэри Маллиган, – его жену Фелисию Монтеалегре, а фильм рассказывает об их отношениях.



В социальных сетях многие пользователи отметили, что это “стереотипный и оскорбительный образ еврея”.



"Кажется совершенно ненужным идти в этом направлении, учитывая сверхъестественное сходство. У настоящего Леонарда Бернстайна не было того смешного носа, который носит Брэдли Купер в "Маэстро", – считают одни комментаторы.



“Брэдли Куперу и вовсе не нужно было брать эту роль, поскольку он не является евреем”, – уверены другие.

